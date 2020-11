FS Italiane, Napoli-Bari: in Gazzetta UE bando gara per ultimo lotto

(Teleborsa) - Decisivo passo avanti per la realizzazione della linea Alta Capacità- Alta Velocità Napoli- Bari di RFI (Gruppo FS Italiane). Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per l'ultimo lotto della tratta Hirpinia – Orsara, lunga circa 28 km, per un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro.

"25 nuovi viadotti, 9 gallerie e 14 nuove stazioni che sorgeranno in 121 chilometri per unire #Napoli e #Bari in due ore di treno. Oggi compie un passo avanti decisivo un'opera fondamentale per collegare meglio il nostro #Mezzogiorno e ridurre le distanze, non solo quelle fisiche, ma anche quelle economiche e sociali". Lo scrive la Ministra dei Trasporti, Paola de Micheli.

"E' stato pubblicato - prosegue - il bando di gara per la costruzione dell'ultimo lotto della linea Altà Capacità-Alta Velocità Napoli – Bari: 28 chilometri di Rete Ferroviaria Italiana tra Hirpinia e Orsara per un investimento di 1,5 miliardi.

Un grande cantiere che si aggiunge agli altri già aperti nel Sud e darà lavoro a tante persone e imprese. Nel 2026 è prevista la conclusione lavori, ma dal 2023 inizieranno le aperture progressive delle tratte. Passo dopo passo, decisione dopo decisione, prende forma la nostra idea di Paese: più veloce, più interconnesso, e quindi più giusto".

