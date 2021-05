3 Maggio 2021

(Teleborsa) - La Freccia di maggio accompagna il 104esimo Giro d'Italia, raccontando il Paese che i ciclisti percorreranno, le sue ricchezze e la sua gente. La competizione sportiva, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, metafora di questa voglia di ripartire, vedrà sfidarsi dall'8 al 30 maggio 184 ciclisti che partiranno da Torino per tornare, dopo aver percorso chilometri di sterrato e salite estreme, al Nord e raggiungere il tradizionale traguardo di Milano. Un'occasione colta da La Freccia, per raccontare luoghi ricchi di storia e cultura, come la prima Capitale nel 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia o i luoghi di Dante a 700 anni dalla morte del Poeta, e perle naturalistiche come la Regina delle Dolomiti o le grotte di Frasassi. Ma anche per assaporare le eccellenze enogastronomiche di un territorio che ne offre numerose varietà, tra vini rinomati, prodotti tipici e ricette stellate.

Per festeggiare i 90 anni della Maglia rosa, indossata per la prima volta da Learco Guerra nel 1931, La Freccia intervista Steve Smith, brand manager dell'azienda Castelli che realizza il capo tanto ambito dai ciclisti.

Nel numero di questo mese riflettori puntati anche sull'evento Road to Rome, organizzato per i 20 anni dell'Associazione europea delle Vie Francigene: un grande cammino, da Canterbury a Santa Maria di Leuca, da percorrere con il supporto del treno sul tratto italiano. E poi, nel mese dedicato al culto della Madonna, spazio ai viaggi nell'arte, tra santuari e chiese d'Italia, e agli itinerari per scoprire la secolare tradizione delle infiorate, dalla Sicilia all'Umbria. Rosanna Mazzia, presidente dell'associazione Borghi autentici d'Italia, conduce i lettori alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Calabria, mentre il viaggio slow – a piedi, in bici o col treno – è il filo conduttore della Primavera per la mobilità dolce organizzata dalla rete Amodo.