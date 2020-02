FS italiane, la Freccia di febbraio dedica la copertina a Carlo Verdone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Di Verdone ce n'è uno". Il– ildisponibile a bordo delle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIAClub e FRECCIALounge, nei migliori hotel e stabilimenti termali del Paese e in versione digitale – dedica la copertina a. In un'ampia intervista il celebre attore e regista romano racconta, tra aneddoti, anteprime e curiosità, la sua nuova commedia dal titolo "Si vive una volta sola", nelle sale dal 26 febbraio.Da sottolineare, in apertura nel numero di questo mese, anche l', che per– la rubrica sul mondo dei media – fornisce un'analisi rigorosa e dettagliata sui linguaggi per raggiungere il pubblico più giovane valorizzando le potenzialità dei nuovi mezzi d'informazione.A febbraio il magazine spazia, poi, tra i temi deltra feste tradizionali, musica, itinerari nelle piccole o medie città e spettacoli; dell'amore, con suggerimenti per una fuga romantica in vista di; e delcome "parte fondamentale di un'economia a misura d'uomo". Tematica, quest'ultima, che La Freccia sviluppa toccando i temi che passano dai binari alle due ruote, dal– il Festival della bicicletta in programma alla Fiera di Verona dal 15 al 16 febbraio – alle diverse sfaccettature della mobilità dolce, tra cui il, per assaporare le bellezze d'Italia senza puntare al raggiungimento della meta nel minor tempo possibile.Tante, inoltre, le, tra cui ile il nuovo allestimento diaiTour ae dintorni per scoprire l'eccellenza sartoriale del fatto a mano, e poi aper ammirare le immagini dei migliori fotografi del Pianeta.Nellale interviste a, al debutto su Rai3 con Skianto; a, che su Rai2 riparte con Pechino Express; apresidente della Fondazione intitolata al padre; ale a quello delE, ancora, gli interventi dell'attore, sceneggiatore e regista; disul tema dell'incantesimo teatrale; e di, su Real Time con il programma Primo appuntamento.Nel mese delnon manca la musica con un viaggio nella canzone d'autore nostrana. Spazio, infine, ai, alle visite per i più piccoli all, allee a un'orchestra che asuona materiali riciclati.L'appuntamento condirinnova l'invito alla lettura con la rubrica "In viaggio con il Prof", che a febbraio propone l'amore in tutte le sue forme con Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin.