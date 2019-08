© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una nuova partnership per il gruppo, che rafforza la sua presenza anche ingrazie a FirstGroup. Uno scambio di know-how, di Gruppo FS Italiane nell'a media e lunga percorrenza e di FirstGroup sulla sua profondadel mercato ferroviario del Regno Unito. "Dopo soli tre anni,gestendo una delle linee ferroviarie più importanti, con FirstGroup", ha sottolineato, che continua dicendo "nella nostra ambizione di svolgere un ruolo importante nel settore ferroviario del Regno Unito, proseguendo lo, in particolare in un mercato ad alto potenziale come quello del Regno Unito"."Abbiamo unanel settore dell'alta velocità in Italia. Questo progetto ha migliorato la vita degli italiani. Trenitalia opera nell'unico mercato competitivo e aperto per i", ha continuato. "Dall'acquisizione di, la nostra penetrazione del mercato britannico si è notevolmente rafforzata con investimenti in tecnologia e servizi ai clienti. Siamo orgogliosi dei, tra le migliori nel Regno Unito". "- ha concluso Battisti - è ora uno dei principali operatori ferroviari in Europa: presente nei mercatie in partnership, oltreché in Italia e nel Regno Unito, dove puntiamo a crescere ulteriormente".