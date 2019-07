FS Italiane, Italferr entra nella classifica delle leader di ingegneria globale

Ultimo aggiornamento: 14:03

(Teleborsa) -, società, del, è una. Lo conferma la classifica internazionale stilata da, inserendo la società nella. Italferr è risultata la quinta migliore new entry posizionandosi al 130esimo posto nella classifica, dove sono menzionate le più importanti società di ingegneria in termini di fatturato.La società del Gruppo FS Italiane vieneanche nella classifica, che considera invece il fatturato relativo ai progetti internazionali, Per il 2019, Italferr si conferma tra le società leaderil suo piazzamento salendo al 147esimo posto.Un risultato, quello di Italferr, che conferma il riconoscimento delldei dipendenti del Gruppo FS Italiane, dimostrata in importanti progetti di infrastrutture di trasporto in Italia e nel mondo.Italferr è attualmentenei settori dei trasporti ferroviari di tipo convenzionale, alta velocità e mass transit. La sua specializzazione riguarda in particolare la realizzazione di tunnel, tecnologie di sistema, integrazione sistemi, gestione delle interfacce e integrazione dell'alta velocità con la rete esistente.