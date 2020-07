FS Italiane, il primo Rock di Trenitalia consegnato alla Regione Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) hadei 72 treni regionaliallaLa flotta dei nuovi treni super ecologici garantirà, entro il 2024, il rinnovo del parco mezzi della regione.Alla cerimonia di consegna a Roma Termini hanno partecipato, Presidente Regione Lazio,, Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Regione Lazio,, Amministratore delegato e DG di Ferrovie dello Stato Italiane,, Amministratore Delegato e DG Trenitalia, e, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia.Il nuovo treno Rock, dotato di 602 posti a sedere, è spazioso ed ecosostenibile e sarà impiegato sulle(Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto)(Roma – Cesano/Viterbo).Nel, il 13% delle persone sceglie il treno per i propri spostamenti e con circaè la seconda regione in Italia per passeggeri trasportati.La scelta del Rock pertanto garantirà, grazie al maggior numero dei posti a sedere fino al 53% in più rispetto ai treni precedenti. Inoltre i nuovi treni sono, in quanto permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti, e. E in più danno la possibilità di trasportare fino a 18 biciclette.L'ultimaintrodotta da Trenitalia per il trasporto regionale èche consentirà di conosceredei treni regionali, grazie al counter digitale, ed un algoritmo esporrà con(rosso, giallo, verde) il riempimento del treno,nel momento in cui il treno sarà sold out.Una nuova funzione introdotta da Trenitalia adelle persone in questa fase dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.