FS Italiane, Ferraris incontra le associazioni dei consumatori

(Teleborsa) - "Un confronto cordiale e trasparente con le Associazioni dei consumatori per illustrare gli obiettivi e le azioni del Gruppo FS Italiane e raccogliere utili segnalazioni attraverso un costante e costruttivo rapporto con gli stakeholder". Questa – come riporta FS News – la sintesi dell'incontro avvenuto oggi, in streaming, fra l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, e i rappresentanti delle associazioni che tutelano i diritti dei consumatori. Per il Gruppo FS Italiane sono intervenuti inoltre Aldo Isi, ad di Anas, Massimo Bruno, chief corporate affairs officer FS, Fabrizio Favara, chief strategy officer FS e Roberto Tundo, chief Technology, Innovation e Digital Officer FS.

"L'incontro di oggi rappresenta un'importante occasione di ascolto di esigenze e di utili suggerimenti, perché per poter veramente svolgere un servizio all'altezza bisogna essere capaci di ascoltare – ha affermato Ferraris aprendo il confronto –. Nel Gruppo FS – ha proseguito l'ad rivolgendosi ai sindacati – troverete tutta la disponibilità ad ascoltare e cercare di dar seguito a quelle che sono le istanze e le esigenze dei consumatori, dei nostri viaggiatori e di tutti gli stakeholder coinvolti nei progetti e nelle attività che il Gruppo FS porta avanti, tra cui la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, alcune delle quali inserite nel PNRR".

Per le Associazioni dei consumatori erano presenti i delegati di Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del consumatore, CTCU, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon e Unione nazionale consumatori.