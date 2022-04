FS Italiane, Ferraris: a metà maggio nuovo piano industriale

(Teleborsa) - "Per metà maggio presenteremo il nuovo piano industriale che prevede investimenti per oltre 10-15 miliardi all'anno. Lo Stato, il governo sta facendo un grande sforzo". Lo ha affermato Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, ad un evento organizzato dalla Fit-Cisl. Guardando al 2022 e al PNRR, l'AD ha affermato che "abbiamo da lanciare gare per 24-25 miliardi di euro e il gruppo sta marciando coerentemente con la tabella che fissa i target al 2026". Ferraris ha ricordato che 2,4 miliardi del PNRR sono già arrivati e "sono già in circolo".

Quanto al futuro, l'AD ha ricordato l'importanza del capitale umano e della formazione del personale, per "capitalizzare le conoscenze". Anche perché, quella attuale, "è un'occasione irripetibile per avviare un progetto per far rinascere professionalità che ci devono accompagnare nel futuro" visto anche la mancanza di alcune professionalità.

"C'è bisogno di ingegneri, di tecnici e di carpentieri, con questo signore qui a fianco a volte ci rubiamo gli ingegneri", ha detto Ferraris indicando l'AD di Autostrade per l'Italia seduto vicino a lui, e ha avvertito che "c'è anche un problema di maestranze. Ci sono 150 mila figure professionali che sono necessarie per colmare questo gap". Per il personale il problema non è oggi, perché "per quello che c'è oggi siamo coperti, ma nel 2023-24-25 avremo dei picchi e quindi dobbiamo correre e ASPI ce ne deve restituire un po'", ha scherzato l'AD di FS Italiane.