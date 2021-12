Fs Italiane e Fondo Edifici di Culto insieme per il calendario artistico 2022

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane è a fianco del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso e culturale del nostro Paese, in un viaggio alla scoperta dei più grandi tesori italiani. "In viaggio con l'Arte" è il progetto Istituzionale di collaborazione tra il Gruppo FS Italiane e il Viminale che valorizza questa sinergia. Un inedito percorso espositivo che vedrà le immagini del Calendario 2022 del Fondo Edifici di Culto ospitate nelle Sale dell'Alta Velocità delle principali stazioni italiane e a bordo dei treni di Trenitalia. Il programma e informazioni di dettaglio disponibili sul portale Fs News.

Protagonisti della diciottesima edizione, dodici tra i più famosi tesori pittorici di arte e di fede della nostra storia abbinati al mese liturgico, alle Basiliche, alle Chiese, ai Santuari che li custodiscono e alle rispettive città lungo tutta la penisola italiana. E' così che si potranno ammirare le immagini dei dipinti nelle FRECCIALounge delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale, e all'interno dei FRECCIAClub di Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Verona Porta Nuova, Roma Tiburtina, Bari Centrale, Reggio Emilia e Napoli Afragola.

Dal Giotto della Basilica di Santa Croce a Firenze al Caravaggio del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa, il Calendario permette di scoprire e conoscere i capolavori più rinomati del patrimonio storico artistico del Fondo Edifici di Culto. Il treno diventa così portatore di cultura, trasformando il viaggio in arte e tramutando l'attesa in un momento di arricchimento culturale. Il sostegno alla cultura è, d'altra parte, una vocazione quasi naturale per un'azienda come il Gruppo FS Italiane, radicata da oltre un secolo nel tessuto sociale ed economico italiano e protagonista dello sviluppo infrastrutturale, della crescita e del turismo del Paese.