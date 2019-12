FS Italiane, contratto Trenitalia-Campania: 37 nuovi treni, circa 680 milioni di investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Circaentro ilcon consegna del primo nuovo convoglio già nel. Questi i punti principali del nuovofirmato da(Gruppo FS Italiane) e illustrato daPresidente della Regione Campania,Amministratore DelegatoAmministratore Delegato di Trenitalia. Presenti, per la, Presidente IV Commissione Lavori Pubblici e Trasporti e, perDirettore Divisione Passeggeri Regionale, e Pietro Diamantini, Direttore Regionale Campania.Con l'ampliamento del contratto Trenitalia, informa una nota,la maggior parte dell'investimento (208,9 milioni di euro da parte di Trenitalia e 180 milioni da parte della Regione Campania, per un totale di 388,9 milioni) riguarderà l'acquisto e la messa in servizio di 37 nuovi treni made in Italy, fra cui i nuovissimi Rock e i convogli di Media Capacità, eccellenze della flotta regionale di Trenitalia.La scelta della Regione Campania di affidare a Trenitalia il servizio regionale per 15 anni. Infatti, dal 2014 al 2019 la soddisfazione dei viaggiatori regionali è aumentata per tutti gli indicatori del viaggio, in particolare del 13% per la pulizia e l'informazione a bordo. Sempre nello stesso periodo le cancellazioni sono diminuite del 70%. Nel 2018 su tutto il territorio nazionale la percentuale di cancellazioni dei treni regionali diè stata confermata come benchmark europeo.Si conferma, così, la politica di rafforzamento del trasporto pubblico su ferro con significativi benefici anche in tema di sostenibilità ambientale. Il treno, infatti, produce ilrispetto ai tradizionali veicoli su gomma e una forte decongestione del traffico per le principali arterie stradali.Gli investimenti, ricorda la nota, sono pche conferma l'impegno delL'impegno riguarda sia lenell'arco di Piano, sia l. Senza dimenticare l'ulteriore partecipazione allo sviluppo del turismoL'obiettivo è potenziare i trasporti regionali e a media e lunga percorrenza, migliorando il livello di servizio alle persone rendendo sempre piùdel territorio.