FS Italiane: "Con La Freccia di dicembre alla ricerca dell'armonia"

(Teleborsa) - La Freccia di dicembre augura ai suoi lettori un 2023 alla ricerca dell'armonia, della corrispondenza fra il singolo e il tutto, di una possibile conciliazione degli opposti. Armonia che si ritrova nella natura, nei paesaggi, nei territori e tra le bellezze del nostro Paese.Con questo spirito La Freccia propone ai suoi lettori una serie diPrimo fra tutti quello fra le, prossima fermata delpoi quello ache si dividono il ruolo di capitale della cultura 2023: una vittoria condivisa per un anno di iniziative pronte a stupire, tra tesori storici e due siti Patrimonio Unesco.Si prosegue partendo da, per fare due passi nel centro storico, tra cittadini illustri, sculture in legno e monti che circondano l'orizzonte, si scende fino alle, tra borghi arroccati, antiche leggende e riti ancestrali. Passando pernell', il più grande comprensorio d'Europa alla più bassa latitudine, celebre meta turistica, già dal 1920, grazie a una linea ferroviaria.L'approdo ideale è adove, nella, si conservano ancora i legni della mangiatoia che, secondo la tradizione, accolse la nascita di Gesù.Unooffre tre ricette gourmet per le Feste e una carrellata di eventi, da Nord a Sud, per accogliere il 2023 in allegria tra concerti, maratone, dj set ed escursioni in montagna.Infine, tanti suggerimenti sulle mostre e gli spettacoli teatrali. Inoltre, le interviste astar della serie The bad guy,autore del kolossal Casanova Opera Pop,protagonista del musical Cats eregista del film Orlando.La Freccia di dicembre si può sfogliare e leggere in formato digitale, sue su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via.