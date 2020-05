FS Italiane, CdA approva aggiornamento modello 231: rafforzata organizzazione sistema controlli interni

(Teleborsa) - Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato l'aggiornamento del Modello 231 di FS, modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001.



L'aggiornamento del Modello organizzativo 231 e dell'Anti Bribery&Corruption management system rafforza l'organizzazione del sistema dei controlli interni e dei programmi di compliance di Ferrovie dello Stato Italiane, in linea con i più alti standard e best practices.



FS Italiane da sempre incentiva e promuove la diffusione di una cultura aziendale improntata all'etica, all'integrità, alla correttezza e alla legalità ispirata al principio zero tolerance for corruption di cui il top management del Gruppo FS Italiane è primo testimonial e promotore. © RIPRODUZIONE RISERVATA