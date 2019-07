(Teleborsa) - I conti del Gruppo FS Italiane "stanno andando bene, in linea con le aspettative che sono ambiziose". Lo ha confermato l'AD Gianfranco Battisti, in occasione di un convegno al Senato sulle nuove sfide sul turismo.



"Le sfide ambiziose sono nel nostro DNA. Siamo in grado di vincerle perché siamo tra le prime grandi realtà al mondo e operiamo in 60 Paesi con 71 aziende", ha sottolineato il manager, precisando ''siamo il terzo grande gruppo europeo per capacità di investimenti".





