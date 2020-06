FS Italiane, al via Offerta estiva Trenitalia con primo Frecciarossa per Frosinone e Cassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' partito oggi, domenica 14 giugno, da Milano, ilche uniscealle altre principali città italiane servite dall', con un collegamento giornaliero e. Sarà così più facile raggiungere le due città del Lazio e i territori circostanti da Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.Una iniziativa che si inserisce nell'ambito del, presentato venerdì, che punta sul turismo italiano e sui collegamenti sulle principali direttrici del Paese, collegando le zone di maggior interesse culturale ed economico d'Italia.Al viaggio inaugurale ha partecipato Il Presidente della regione Lazio,, accompagnato dall'Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo FS Italiane,. Presenti anche, Presidente Provincia di Frosinone,, Sindaco di Frosinone, ed, Sindaco di Cassino.con un numero di collegamenti congruo alladi questo periodo, tenendo conto della disponibilità di posti al 50% derivante all'applicazione del sistema didei posti a sedere, per garantire il necessario distanziamento.Sempre grande, garantita anche dal(mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso) distribuito a bordo di Frecciarossa e Frecciargento, insieme a una lattina d'acqua. Ed inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, i passeggeri possono visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione dei treni.