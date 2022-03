FS Italiane aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno"

(Teleborsa) - FS Italiane aderisce anche quest'anno all'iniziativa M'illumino di meno, ideata da Radio2 Caterpillar, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Il titolo di questa edizione "Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare". E così, oggi 11 marzo, il Gruppo FS risponde all'invito a spegnere le luci e spegne la propria insegna della sede Centrale di piazza della Croce Rossa, dalle 19:00 alle 24:00.

Quale migliore occasione per sottolineare sottolineare l'impegno del Gruppo per a sostenobilità e per la mobilità dolce? Secodo FS News, sito informativo del Gruppo, l'AD Luigi Ferraris annuncerà ad aprile una serie di novità inntema di sostenibilità contenute nel nuovo piano industriale.



Fran i temi cardine l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, portata avanti con la produzione da fonti rinnìnnovabili, che oggi arriva a coprire il 61% dei consumi non a trazione ferroviaria, ed il risparmio emergetico garantito dai nuivi treni rrgionaliu Pop e Rock, che consumato il 30% in meno di energia.



Altro tema fondamentale l'intermodalità che si realizza in tutte le direzioni e soprattutto privilegiando la mobilità dolce: ciclovie, formula bici + treno e così via. "In questo quadro le stazioni sono sempre più votate a diventare cerniere di mobilità, non più solo luogo di transito dove iniziare o terminare un viaggio, ma nodi intermodali integrati nell'ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori".

La formula bici+treno, sempre più popolare, è stata lanciata sugli Intercity giorno nel 2020 ed era già disponibile sul trasporto regionale. L'obiettivo per il 2021 era di arrivare ad un incremento del 9%, dei circa 5.000 a disposizione che è stato superato di quattro punti percentuali, con un incremento finale del 13% portando a oltre 6.000 i posti bici.

Da segnalare anche il progetto Greenways del Gruppo FS, che prevede il riuso di linee ferroviarie dismesse: circa 500 km di tracciati convertiti in percorsi ciclabili, come quello sulla Riviera dei Fiori S. Lorenzo Cipressa-Ospedaletti Ligure o la via verde dei Trabocchi Ortona-Vasto.

Ma il miglioramento delle nostre città passa anche dalla qualità degli spazi, mediante un uso appropriato del verde. Di qui il progetto di FS Italiane per la riqualificazione di aree ferroviarie, stazioni ed ex scali.