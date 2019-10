FS, Italferr impegnata in Texas nel progetto alta velocità Houston-Dallas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La linea ferroviaria Alta Velocità fra Houston e Dallas in Texas sarà realizzata dal Gruppo Salini Impregilo anche con il contributo diLaè infatti impegnata a fianco del consorzio Salini Impregilo-Lane per l'assistenza tecnica e per le attività progettuali propedeutiche alla costruzione della nuova linea AV statunitense.Il progetto definitivo prevede la realizzazione di 390 chilometri di tracciato ferroviario, sistemi tecnologici all'avanguardia e opere civiliIn particolare le attività di Italferr consentono un confronto costante e dinamico fra le componenti civili e quelle ferroviarie, e una proficua verifica dei progetti civili realizzati.