FS Innovate, oltre 450 idee innovative dai dipendenti del Gruppo

(Teleborsa) -proposte dai dipendenti di FS Italiane. È il bilancio della, l'iniziativa del GruppoNel corso del, due giorni di incontri in programma il 22 e 23 gennaio 2020 nelle Officine Farneto, le 10 idee più votate da oltre 6mila dipendenti, sono state sviluppate dai team confrontandosi con diverse realtà del mondo imprenditoriale esterno, tra cui start up e aziende innovative.I cinque team dovranno ora sviluppare in modalità agile, insieme a mentor, i progetti valutando la fattibilità tecnica ed economica anche attraverso l'impiego di dimostratori e di Minimum Viable Product (MVP).", ha sottolineato, AD e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.per il Gruppo. Innovate è un laboratorio di idee stimolante e un appuntamento entusiasmante. È un ottimo modo di promuovere processi industriali innovativi all'interno dell'azienda", ha aggiunto Battisti., ovvero la possibilità di avvisare i viaggiatori attraverso nuovi strumenti di comunicazione individuale, è per noi un", conclude l'ad di FS Italiane.