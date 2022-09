FS, Ferraris: sempre più energia autoprodotta

(Teleborsa) - Costo della bolletta energetica e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, crescita estiva della domanda di mobilità ferroviaria. Sono alcuni dei temi toccati da, in un'intervista rilasciata a margine del Forum Ambrosetti, a Cernobbio, nella quale ha illustrato l'impegno del Gruppo e del suo Piano industriale a sostegno del Paese, in un frangente storico così delicato come l'attuale., siamo un'azienda energivora, consumiamo circa il 2% della domanda nazionale. Perciòvalorizzando i nostri spazi non più funzionali all'esercizio ferroviario. A medio-lungo periodo, circa 2,6 TWh, prevalentemente attraverso fonte solare ed eolica. A ciò si uniscono i nostri piani di efficienza energetica di breve e medio periodo, come ad esempio il progetto per ottimizzare l'utilizzo di energia da trazione", ha detto Ferraris.Scontata la domanda sul(peraltro gli unici non regolati e su cui Trenitalia può agire liberamente sono quelli delle Frecce). Il tema, ha fatto capire Ferraris,, forte è la consapevolezza, infatti, di quanto sia importante "contenere il prezzo del biglietto del treno, che oggi rappresenta uno dei punti chiave per lo sviluppo di una mobilità sostenibile". Ferraris - come si legge su Fsnews.it - ha descritto le attività del Gruppo FS per contribuire alla transizione energetica ed ecologica del Paese, alle prese con la crisi energetica in atto, e le altre azioni intraprese per contribuire al rilancio infrastrutturale nazionale nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma del PNRR."Una delle nostre aree di attività - ha spiegato Ferraris - è legata alla realizzazione delle infrastrutture: business regolato e guidato da investimenti che oggi sono sottoposti a una forte pressione sia sui prezzi dei materiali sia sulla logistica, con effetti diretti sulla nostra filiera dei fornitori. Insieme al Governo. Abbiamo introdotto anche delle clausole di revisione di prezzo bidirezionali, quindi se ci dovesse essere una riduzione dei prezzi ne beneficeremo noi e tutta la collettività".Ferraris sottolinea che, per esempio nel prezzo di alcune materie prime». Inoltre, ha aggiunto che "a livello di sistema va introdotta una maggiore sicurezza nell'approvvigionamento, diversificando i fornitori di energia e di materie prime£.Sul completamento dei, Ferraris ha spiegato che "e a una diminuzione dei tempi di viaggio fino ad andare da Genova a Milano con l'Alta Velocità in meno di un'ora e tra Bari e Napoli in 2 ore". Ma il focus non è solo limitato ai passeggeri. "Bisogna far crescere il trasporto merci su treno – ha detto Ferraris – gestendo la filiera in maniera integrata con terminali multimodali che incentivino sulla lunga distanza la ferrovia e facilitino nell'ultimo miglio, tra i 100 e i 200 chilometri, l'uso dell'autotrasporto".Giudizio positivo sull'estate che sta per concludersi in termini di numero di viaggiatori. "- ha concluso Ferraris - e ora stiamo lavorando a una piattaforma digitale che metta meglio in connessione i nostri servizi, sia ferroviari sia stradali affinché i nostri clienti possano pianificare in maniera integrata il loro viaggio e acquistarlo con un solo biglietto".