Accordo tra le Ferrovie e il Comitato paralimpico per la piena accessibilità ai disabili

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrovie di Stato insieme al Comitato italiano paralimpico per favorire la piena accessibilità alle persone a ridotta mobilità e con disabilità nelle stazioni ferroviarie, a bordo treno e nelle attività sportive attraverso campagne di informazione. Questo è l'obiettivo della collaborazione tra FS e il CIP. Il protocollo d'intesa è stato firmato dall'amministratore delegato delle Ferrovie Gianfranco Battisti e dal presidente del Cip Luca Pancalli.Le attività che il CIP svolgerà insieme alle gruppo FS, attraverso le principali società operative, avranno come scopo quello di favore la parità e l'uguaglianza nell'accesso ai servizi ferroviari e alle attività sportive. Sia le Ferrovie che il comitato paralimpico condivideranno le proprie conoscenze e le proprie risorse per promuovere l'importanza dell'attività sportiva anche per le persone a ridotta mobilità e con disabilità. Altro fine della collaborazione è quello di far conoscerele le numerose opportunità offerte dallo sport paralimpico.L'accordo è il proseguimento della collaborazione avviata l'anno scorso durante la presentazione degli "Ambasciatori dello Sport Paralimpico" del CIP. Iniziativa, che era stata sostenuta dalle Ferrovie, e che ha visto gli atleti più rappresentativi del movimento paralimpico italiano impegnati a promuovere nelle scuole, nelle unità spinaliospedaliere e in altri contesti pubblici, lo sport come strumento di promozione culturale e di integrazione sociale.«Il Gruppo FS Italiane è orgoglioso del Protocollo sottoscritto con il Comitato Italiano Paralimpico, perché ci auguriamo che l'impegno e la forza di volontà di queste persone sia da esempio per tutti noi, soprattutto nel saper credere in sè stessi e nel raggiungere i propri obiettivi seguendo sempre i veri valori della vita. Le nostre azioni non si fermano al solo Protocollo. Siamo impegnati a migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alzando marciapiedi per facilitare l'entrata e l'uscita dai treni, installando ascensori e percorsi tattili e abbiamo il circuito Sala Blu per l'assistenza alle persone a ridotta mobilità, anche temporanea, e con disabilità. Per quanto riguarda i nuovi treni regionali Rock e Pop, che entreranno in servizio a metà del prossimo anno, abbiamo cambiato prospettiva nella loro progettazione. Li abbiamo pensati e costruiti anche attorno alle esigenze delle persone con disabilità e a ridotta mobilità grazie al prezioso contributo delle Associazioni di riferimento», ha commentato l'amministratore delegato delle Ferrovie Gianfranco Battisti.Dal 20 al 23 novembre alla stazione Roma Tiburtina si terrà il Festival della Cultura paralimpica. Saranno quattro giornate di dibattiti, mostre, film, libri, storytelling, spettacoli, dedicati allo sport paralimpico e alla sua capacità di contagiare virtuosamente il costume e la società italiana. Inoltre, la Rai presenterà il 20 novembre, giornata inaugurale, un documentario sulla storia del movimento italiano paralimpico con immagini e interviste inedite.