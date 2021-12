Friulchem, interamente sottoscritto il prestito obbligazionario da 2,5 milioni

(Teleborsa) - Friulchem, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari, ha comunicato che è stato interamente sottoscritto il prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato da 2,5 milioni di euro. Così come approvato dal CdA del 2 dicembre, il bond è costituito da 25 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro.

Il prestito obbligazionario ha una durata pari a circa 6 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. I Titoli saranno fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,15% da corrispondersi in via posticipata con periodicità semestrale. Con questa operazione, la società "avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita", si legge in una nota.

L'emissione dei Titoli è prevista per il 16 dicembre 2021. I Titoli non saranno soggetti a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta. Banca Finint ha agito in qualità di arranger e banca agente dell'operazione, mentre ADVANT Nctm quale consulente legale.