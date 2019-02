Fresnillo, utile in picchiata nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fresnillo ha dichiarato che nel 2018 l'Il dato negativo è stato causato da una serie di venti contrari affrontati dalla società durante un anno difficile.In particolare modo a non far brillare la performance del colosso minerario è stato un rapporto di stripping più elevato nella cava di Herradura in Messico che ha attenuato, insieme all'inflazione e al deprezzamento dei metalli preziosi, i profitti della società.per l'esercizio analizzato, ammontava a, in picchiata rispetto ai 741,5 milioni del 2017. Aumento invece registrato nella voce delleche si sono attestate a 2,10 miliardi di dollari, con unLa società quotata al FTSE100 ha dichiarato un, portando il dividendo totale a 27,4 centesimi."Durante l'anno prevedo di vedere maggiori costi di ammortamento a seguito degli investimenti che abbiamo effettuato negli ultimi anni nelle operazioni, mentre continuano a lavorare su questioni operative inerenti alcune miniere", ha affermatoAmministratore Delegato di Fresnillo.Sulla piazza di Londra le azioni del Gruppo stanno accusando una flessione del 7,36%.