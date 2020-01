Frena l'economia tedesca: il Pil cresce solo dello 0,6%

(Teleborsa) - Frena l'economia tedesca. A certificarlo è il dato del Pil che, nel 2019, è cresciuto solo dello 0,6%, come evidenziato dal Destatis, istituto di statistica federale.



Per Berlino è la conferma del delicato momento economico, con una crescita che è la più bassa degli ultimi sei anni, più che dimezzata rispetto al 2018 quando fu dell'1,5%. Il dato è ancora peggiore se raffrontato a quello del 2017 quando il Pil segnò una crescita del 2,5%.



In calo anche il surplus di bilancio, comprensivo degli Stati federali, delle municipalità e del sistema di previdenza sociale, che nel 2019 è stato di 49,8 miliardi di euro pari all'1,5% del Pil: nel 2018 segnò 62,4 miliardi, pari all'1,9%. © RIPRODUZIONE RISERVATA