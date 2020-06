(Teleborsa) - Le città di Bergamo e Brescia possono usufruire di una opzione supplementare per raggiungere la Capitale in treno.



Trenitalia ha infatti deciso di affiancare al Frecciargento (partenza da Roma alle 9:50 e da Bergamo alle 16:00) un convoglio Frecciarossa 1000 che parte alle 8 per arrivare a Roma Termini alle 13:10. Il rientro alle 18:50 con capolinea nella stazione orobica alle 23:40.