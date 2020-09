Francoforte giù. Bene invece Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che chiude la seduta sopra la parità. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500, che riporta un cauto -0,1%.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,188. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,70%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 37,76 dollari per barile.Lo Spread migliora, toccando i +145 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,02%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,21%, piatta Londra, che tiene la parità, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,38%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 19.820 punti, mentre, al contrario, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 21.665 punti, sui livelli della vigilia.Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,1%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in rialzo del 6,07% rispetto ai precedenti 1,96 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 295.740, rispetto ai precedenti 300.746, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,07 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,18 miliardi.Tra i 131 titoli trattati, 68 hanno chiuso in ribasso, mentre 52 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 11 titoli.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti servizi finanziari (+1,08%), bancario (+0,99%) e tecnologia (+0,94%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti vendite al dettaglio (-1,64%), viaggi e intrattenimento (-0,99%) e chimico (-0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Banco BPM, che mostra un forte incremento del 7,24%.Svetta Nexi che segna un importante progresso del 6,81%.Vola Mediobanca, con una marcata risalita del 4,14%.Brilla Fiat Chrysler, con un forte incremento (+2,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Atlantia, che ha archiviato la seduta a -2,61%.Si concentrano le vendite su A2A, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su Exor, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per Snam, che mostra una perdita dell'1,37%.del FTSE MidCap, La Doria (+4,60%), FILA (+3,95%), Illimity Bank (+3,58%) e doValue (+3,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technogym, che ha archiviato la seduta a -3,46%.Crolla Carel Industries, con una flessione del 2,71%.Vendite a piene mani su MARR, che soffre un decremento del 2,63%.Pessima performance per Autogrill, che registra un ribasso del 2,34%.