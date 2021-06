(Teleborsa) - "Nell'ultimo anno il mondo ha affrontano gli effetti dirompenti della pandemia, le cui conseguenze continueranno a influenzare le nostre vite, ma adesso la situazione epidemiologica ed economica sta migliorando e, anche se persistono incertezze, possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, in un messaggio video inviato in occasione del G20 Infrastructure Investors Dialogue.

La presidenza italiana del G20, ha proseguito, "punta a promuovere lo sviluppo di un nuovo paradigma che possa essere alla base di una ripresa duratura e sostenibile dopo gli effetti della crisi associata alla pandemia e che sia in grado di preparare le nostre economie da imprevedibili shock futuri".

In questo modello, ha spiegato, le infrastrutture, in particolare le infrastrutture sostenibili, giocheranno un ruolo chiave per rendere la crescita più resiliente e duratura. Per raggiungere gli obiettivi della transizione green, ha proseguito Franco, saranno fondamentali gli investimenti pubblici, che possono stimolare gli investimenti del settore privato nel promuovere la transizione, rafforzando l'occupazione.