Franco, efficienza mercati finanziari essenziali per ripresa

Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:45

(Teleborsa) - L'efficienza dei mercati finanziari è "essenziale" per la ripresa. L'ha affermato oggi il Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco alla presentazione di un rapporto dell'Ocse sulla corporate governance e sui mercati di capitale, intitolati "The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the Covid-19 Crisis" e l'"OECD Corporate Governance Factbook 2021" ."Nella prospettiva della ripresa che è in corso, mercati finanziari efficienti sono essenziali per la performance complessiva della nostra economia e possono migliorare la fiducia degli investitori, la formazione dei capitali e l'allocazione degli stessi", ha detto il Ministro.

Franco ha sottolineato come "le cornici di corporate governance, i diritti degli azionisti e il ruolo dei auditor, solo per fare alcuni esempi, sono fattori chiave per portare le compagnie fuori dalla crisi pandemica".

Secondo il ministro "corporate governance ben progettate possono far sorgere adeguate strutture di finanziamento che possono rendere le aziende più resilienti e prospere". Franco ha inoltre segnalato come "il fenomeno dei delisting nei mercati azionari degli anni recenti non è stato compensato da nuove collocazioni, segno di un declino della fiducia nei mercati azionari pubblici da parte delle compagnie, specialmente le piccole".