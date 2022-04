Franco: dobbiamo assolutamente evitare un'altra recessione

(Teleborsa) - Di fronte alle incertezze "la politica economica deve essere pronta ad intervenire tempestivamente. Dobbiamo assolutamente evitare un'altra recessione". Lo ha detto il Ministro dell'economia, Daniele Franco, intervenendo al Forum di Confcommercio.

"Abbiamo vari indicatori ancora positivi sull'andamento della nostra economia, sul turismo, sulle aspettative di ripresa e sul commercio internazionale. Tutto bene? No è evidente che i rischi sono enormi".

"Opereremo con condizioni monetarie meno espansive rispetto al passato recente e questo va tenuto a mente. Quindi ci sono limiti a quello che possiamo fare aumentando il disavanzo pubblico. Ci muoviamo su un sentiero stretto", ha aggiunto Franco sottolineando che ci troviamo di fronte ad "un surriscaldamento dei prezzi ed un rallentamento economia. E' una situazione che pone la politica monetaria in un dilemma complesso in tutto il mondo. Da un lato bisogna arginare l'inflazione, dall'altro non rallentare l'attività economica"

Quindi, un passaggio sull'azione di Governo. "Stiamo preparando un decreto da 6 miliardi che con quelli precedenti porta il totale degli interventi a 21 miliardi negli ultimi 4 mesi. Stiamo vedendo se ci sono altre risorse disponibili" ha aggiunto precisando che "interverremo ancora sui prezzi dell'energia e dei carburanti e a sostegno delle imprese e delle famiglie".

"Nell'immediato dobbiamo attutire l'impatto dei prezzi dell'energia sulla nostra economia e sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà" poi "se necessario dovremo reperire ulteriore risorse per ulteriori interventi ambiziosi".

Con il provvedimento che l'esecutivo si appresta a varare "le risorse complessivamente attivate dal Governo per sostenere l'economia da inizio 2022 salirà a 21,5 miliardi", aveva riferito ieri il Titolare del Tesoro rispondendo al Question time alla Camera. Si tratta, ha puntualizzato, di "un ammontare consistente, mobilitato in tempi brevi" e di "un'azione significativa che rafforza la politica espansiva di bilancio per l'anno in corso".