Francia, stabile la fiducia dei consumatori in agosto

(Teleborsa) - Resta ferma la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 94 punti, sul livello del mese precedente ed in linea con le attese degli analisti. L'indicatore resta così al di sotto della media di lungo termine (100 punti).



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è migliorato di poco a -14 da -15 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi resta fermo a -8 punti.



