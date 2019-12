Francia, stabile la crescita degli occupati non agricoli

(Teleborsa) - Stabile la crescita degli occupati del settore privato non agricolo in Francia.



Secondo la stima rivista dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) nel 3° trimestre il mercato del lavoro ha registrato una crescita pari a +0,2% come nella stima preliminare a 42.300 unità.



L'occupazione dei salariati è aumentata di 33.700 unità nel settore privato ad un ritmo più debole rispetto al trimestre precedente (+43.500 posti di lavoro).



Rispetto ad un anno fa, la crescita dei posti di lavoro è stata di 258.600 unità (+1%): +231.000 nel settore privato e +27.700 nel servizio pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA