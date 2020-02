Francia, stabile fiducia imprese febbraio

(Teleborsa) - Stabile il sentiment delle imprese manifatturiere francesi a febbraio. Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), l'indice relativo al sentiment della manifattura si conferma a 102 punti in linea con il livello del mese precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per 99 punti.



L'indice complessivo del clima degli affari è stabile a 105 punti. Fra gli altri settori, il sentiment nelle costruzioni si conferma a 111 punti così come quello nei servizi a 107 punti. Il clima nel commercio al dettaglio si porta a 105 da 104 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale restano a quota 105 punti.