(Teleborsa) - Ad ottobre il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 3,7 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello di 5,6 miliardi di settembre. Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a settembre con un saldo negativo di 4,8 miliardi, in miglioramento rispetto ai -5,8 miliardi del mese precedente.



In salita l'export che si attesta a 38,8 miliardi da 37,6 miliardi (+3%), mentre le importazioni salgono marginalmente a 43,7 miliardi da 43,2 miliardi.



