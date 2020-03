Francia, piano da 45 miliardi per le imprese

Ultimo aggiornamento: 12:50

(Teleborsa) -dei pagamenti dellee degliper tutte le imprese e ladegli stessi. Sono le prime misure annunciate questa mattina dal ministro delle Finanze francesecon unche il Governo di Parigi è pronto a varare per, come "prima assistenza economica immediata".ha affermato il ministro francese che si è detto: "Non esiterò ad utilizzare tutti i mezzi che sono a mia disposizione per proteggere le grandi imprese francesi - ha detto in una conferenza stampa telefonica il ministro - sia attraverso la capitalizzazione sia con l'acquisto di una partecipazione. Posso anche utilizzare il termine di nazionalizzazione se necessario".L'annuncio del responsabile dell'economia francese segue quello di ieri del presidenteche ha assicuratoLe Maire ha parlato anche delle pdell'economia francese per l'anno in corso, per cui si stima unaa causa dello scoppio dell'Sulla possibilità dia seguito delle turbolenze economiche delle ultime settimane il ministro ha sostenuto che ci sonocome vietare le, di cui si sta occupando già l'organo regolatore dei mercati che ha attivato la misura per 24 ore. Lainfatti stamattina ha posto per oggi 17 marzo 2020 ilalla Borsa di Parigi per