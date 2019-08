(Teleborsa) - Crescono gli occupati del settore privato non agricolo in Francia, seppur a un ritmo più lento rispetto al trimestre precedente.



Nel 2° trimestre il mercato del lavoro ha registrato una crescita pari a +0,3% dopo il +0,4% del trimestre precedente.



Il dato rilasciato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) è in linea le aspettative degli analisti.



L'occupazione dei salariati è in calo nel settore privato (+62.100 dopo +95.600). © RIPRODUZIONE RISERVATA