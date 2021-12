Francia, rallenta crescita occupati nel 3° trimestre

Mercoledì 8 Dicembre 2021, 09:15







(Teleborsa) - Rivista leggermente al ribasso la crescita degli occupati in Francia nel 3° trimestre. Secondo l'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro ha registrato un incremento dello 0,4% degli occupati che si confronta con il +0,5% della stima preliminare. Nel trimestre precedente si era registrata una crescita dell'1,2%.



La variazione è pari ad un aumento in valore assoluto di 108.300 unità contro i 309.500 registrati nel trimestre precedente, che porta la forza lavoro ad un livello leggermente superiore ai livelli pre-crisi (260.900 in più di fine 2019).