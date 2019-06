Francia, produzione industriale segna piccolo recupero in aprile

(Teleborsa) - Recupera la produzione industriale in Fracia ad aprile. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un piccolo aumento dello 0,4%, dopo il -1,1% rvisto di marzo (-0,9% la prima lettura).



Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è migliore delle attese degli analisti che erano per un +0,3%.



Ristagna però la produzione manifatturiera, che non evidenzia variazioni significative ad aprile dopo il -1,1% del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA