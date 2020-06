Francia, produzione industriale e manifatturiera a picco ad aprile

(Teleborsa) - Si conferma in pesante calo la produzione industriale francese ad aprile, mese in cui le misure di lockdown hanno tenuto le imprese ferme. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un pesante decremento del 20,1% su base mensile dopo il -16,2% di marzo.



Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è pressoché in linea con le attese degli analisti che avevano stimato un calo del 20%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 17,7%.



Relativamente alla produzione manifatturiera, l'indice ha riportato un decremento su base mensile del 21,9% dopo il -18,3% di marzo, mentre su anno è scesa del 19,4%.



