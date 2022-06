Francia, produzione ancora in calo in aprile

Venerdì 3 Giugno 2022, 09:30







(Teleborsa) - Continua a diminuire ad aprile la produzione industriale francese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento dello 0,1% su base mensile dopo il -0,4% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di -0,5%).



Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è anche peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,3%.



Scende anche la produzione manifatturiera, con l'indice che ha riportato su base mensile un decremento dello 0,4% dopo il -0,2% precedente.



Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una crescita dello 0,6%. Variazione positiva (+1,7%) anche per quella manifatturiera.



(Foto: by Elizabeth Henchoz on Unsplash)