Francia, prezzi produzione di nuovo in decelerazione

(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Francia dopo il piccolo recupero del mese precedente. Nel mese di novembre, il dato complessivo ha segnato un +0,1% su base mensile, rispetto al +0,4% di ottobre.



Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su base annuale, i prezzi delle fabbriche hanno registrato un aumento del 2,3% in decelerazione dal 3,6% precedente.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato una variazione positiva dello 0,4% come il mese precedente, mentre i prezzi all'export hanno riportato un -0,4% (+0,4% a ottobre). © RIPRODUZIONE RISERVATA