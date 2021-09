Francia, prezzi consumo in accelerazione a settembre

1 Minuto di Lettura

Giovedì 30 Settembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - Cresce l'inflazione in Francia ad settembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua del 2,1% dopo il +1,9% del mese precedente. Su base mensile si registra un decremento dello 0,2% (consensus -0,1%), dopo il +0,6% di agosto.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 2,7% (+2,4% il mese precedente ) e un calo mensile dello 0,2% (+0,7% il mese precedente).



I prezzi alla produzione invece hanno segnato un rallentamento ad agosto, registrando una variazione dello 0,9% rispetto all'1,4% del mese precedente. Su anno i prezzi hanno segnato una salita del 9,5% dopo il +8,4% segnalato il mese precedente.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1%, mentre quelli relativi al mercato estero sono cresciuti dello 0,6%.



(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)