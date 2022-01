Francia, prezzi alla produzione dicembre +1,1% m/m +16,9% a/a

Venerdì 28 Gennaio 2022, 09:15







(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di dicembre 2021. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione mensile dell'1,1% rispetto al +3,2% del mese precedente. Su anno i prezzi hanno segnato una crescita del 16,9% dopo il +16,7% segnalato il mese precedente.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1% (dopo il +3,9% di novembre); in forte rialzo quelli dell'energia, stabili quelli dei manufatti (dopo +0,6%). Quelli relativi al mercato estero sono aumentati dell'1% (+1,8% il mese precedente), in particolare quelli dell'energia elettrica e quelli dei manufatti (+0,4% dopo il +0,7%).