Francia, PIL confermato in crescita nel 4° trimestre 2018

(Teleborsa) -, evidenziano la stessa variazione percentuale registrata nel 3° trimestre 2018. Lo si apprende dal dato finale del, che conferma la lettura preliminare.Secondo l', l'ufficio statistico francese, che ha pubblicato oggi la stima dettagliata e definitiva del PIL, il Prodotto Interno Lordo francese è cresciuto dello 0,3%, come nei tre mesi prima, risultando in linea con le attese degli analisti.Lesono rimaste invariate, confermando la stima preliminare, mentre ha accelerato l'(+2,2% da +0,6% del 3° trimestre) anche se la statistica è stata ritoccata all'ingiù rispetto a quella preliminare (+2,4%)., risultato in peggioramento.Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE),Migliora invece l'a 104 da 103 punti. Fra gli altri settori, ilè salito a 112 punti (da 111 punti) mentre quello neiè rimasto stabile a 103 punti. Il clima nelsi è portato a 107 punti mentre quello sull'è salito a 108 da 107 punti.