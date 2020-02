Francia, PIL 4° trimestre confermato in contrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dell'anno con uncome indicato nella stima preliminare. Lo si apprende dal dato finale pubblicato oggi dall'l'INSEE, l'ufficio statistico francese.La stima dettagliata e definitiva del PIL indica per l'economia transalpina un, in linea con le attese riviste al ribasso in occasione della stima preliminare.francese ha segnato una battuta d'arresto,dall'1,7% del 2018.Lehanno riportato una lieve(+0,3% da +0,4%), mentre si registra una brusca(+0,2% da +1,3%). La, contribuendo solo per 0,3 punti al PIL (0,7 punti in precedenza). Laper 0,1% (-0,3% nel trimestre precedente).