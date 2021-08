Francia, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo e confermato in accelerazione

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021, 09:30







(Teleborsa) - Rivista al rialzo la crescita dell'economia francese nel 2° trimestre dell'anno, dopo la stagnazione accusata nei tre mesi precedenti. La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l'economia transalpina un incremento dell'1,1%, superiore al +0,9% della stima preliminare e del consensus, e rispetto alla crescita zero del primo trimestre.



Le spese dei consumatori hanno riportato un aumento dell'1% dopo esser rimaste stabili nel trimestre precedente. La domanda domestica è aumentata di 1,2 punti sul PIL. Invece, la domanda estera ha contribuito negativamente alla formazione del PIL per -0,2 punti.