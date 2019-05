Francia, PIL 1° trimestre confermato a +0,3% con frenata export

(Teleborsa) - L'economia francese è confermata in rallentamento nel 1° trimestre dell'anno, evidenziano un incremento del PIL dello 0,3% dopo il +0,4% del 4° trimestre 2018. Lo segnala il dato finale, che conferma la lettura preliminare e risulta in linea con il consensus.



Secondo l'INSEE, l'ufficio statistico francese, che ha pubblicato oggi la stima dettagliata e definitiva del PIL, l'economia transalpina è cresciuta su anno dell'1,2%.



Le spese dei consumatori hanno riportato un aumento dello 0,4%, più forte rispetto al trimestre precedente, stessa variazione per l'export, che però decelera bruscamente rispetto ai tassi di crescita precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA