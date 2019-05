Francia, partite correnti in deficit per 1,3 miliardi a marzo

(Teleborsa) - Continua in deficit a marzo la bilancia delle partite correnti francese, che mostra un saldo negativo di 1,3 miliardi di euro dagli 0,6 miliardi, sempre in negativo, registrati a febbraio. Lo rivela la Banque de France. La notizia non è stata in linea con il consensus, che aveva previsto il valore toccare i meno 0,97 miliardi di euro.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude con un meno di 5,3 miliardi contro il negativo di 4,1 miliardi del mese precedente. Le stime del mercato erano per livello a -4,5 miliardi.



Il saldo deriva da un aumento dell'export a 43,2 miliardi rispetto ai 42,9 precedenti, e da quello delle importazioni che salgono a 48,5 dai 46,9 miliardi di febbraio.



