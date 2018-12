Francia: ok sulla finanziaria, deficit al 3,2%

(Teleborsa) - La Francia ha adottato la legge finanziaria per il 2019, con un rapporto deficit – PIL che, secondo le previsioni, dovrebbe attestarsi al 3,2%, considerando anche la riforma una tantum del CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi).



Dunque, sulla scorta delle proteste dei gilet gialli, Parigi aumenta la spesa pubblica per il prossimo anno, che, come ha riconosciuto il Ministro dei Conti Pubblici Gérald Darmanin, fa registrare un aumento del deficit di "8,5 miliardi di euro rispetto alla prima lettura" relativa alla manovra d'oltralpe. © RIPRODUZIONE RISERVATA