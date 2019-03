Francia, occupazione 4° trimestre cresce più delle attese

(Teleborsa) - Nel 4° trimestre l'occupazione in Francia ha continuato a crescere, mostrando un'accelerazione rispetto al trimestre precedente, grazie alla ripresa delle assunzioni nel settore pubblico (+3 mila occupati) e soprattutto al buon andamento dell'occupazione nel settore privato (+50.700).



Secondo quanto comunicato stamane dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il numero di occupati del settore non agricolo risulta in crescita dello 0,2%, o di 53.600 unità, rispetto al +0,1% (+29.100 unità) del 3° trimestre 2018. Il dato appare migliore delle attese degli analisti che avevano previsto un +0,1%.



Su base annua si è verificato un incremento dello 0,6%, pari ad una crescita di 160 mila posti di lavoro circa. © RIPRODUZIONE RISERVATA