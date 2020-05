Francia, occupazione 1° trimestre in forte calo

(Teleborsa) - Crollano gli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Secondo la stima rivista dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 1° trimestre, il mercato del lavoro ha registrato un decremento del 2,3%, dopo il +0,4% registrato nel trimestre precedente.



La variazione è pari ad un calo a in valore assoluto di 453.800 unità. La riduzione dei posti di lavoro rispetto ad un anno fa è stata invece di 247.900 unità (-1,4%). © RIPRODUZIONE RISERVATA