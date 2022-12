Francia, occupati non agricoli 3° trimestre 2022 confermati a +0,4%

Martedì 13 Dicembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - Confermata la crescita degli occupati in Francia nel 3° trimestre 2022. Secondo l'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro ha registrato un incremento dello 0,4% degli occupati, che si confronta con il +0,4% della stima preliminare. Nel trimestre precedente si era registrata una crescita dello 0,3%.



La variazione è pari ad un aumento in valore assoluto di 103.200 unità contro i 90.500 registrati nel trimestre precedente, che porta la forza lavoro ad un livello superiore ai livelli pre-crisi (931.100 in più di fine 2019, ovvero +3,6%).



L'aumento del terzo trimestre 2022 è dovuto all'avanzata dell'occupazione dipendente privata che è aumentata dello 0,6% (superiore del 4,4% al livello di fine 2019). I contratti di studio-lavoro, in particolare i contratti di apprendistato, continuano a contribuire in modo significativo a questo aumento. L'occupazione pubblica è diminuita (-0,3%), rimanendo superiore al livello pre-crisi sanitaria dello 0,8%.