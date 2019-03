Francia, la banca centrale riduce la stima di crescita

(Teleborsa) - L'economia francese rallenta, in linea con il cambio di passo dell'economia dell'Eurozona. Lo ha confermato stamattina la Banque de France, che ha pubblicato il consueto report mensile, che analizza l'andamento della fiducia delle imprese ed i riflessi sull'economia.



La banca centrale francese ha così ridotto la stima sul PIL della Francia a +0,3% nel primo trimestre 2019, in linea con il trimestre precedente ed al di sotto della precedente previsione che indicava un +0,4%.



Una frenata che appare in linea con quella prospettata la scorsa settimana dalla BCE, che ha tagliato la stima sull'Eurozona all'1,1% per quest'anno dall'1,7% precedente.